حسم صدارة الدوري الكروي تأجلت والحرية هبط لمصاف أندية الأولى

إبراهيم النمر

تأجل حسم صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد نهاية الجولة الرابعة والعشرين على الرغم من فوز تشرين على الحرجلة بهدف باسل مصطفى الذي جاء في د 66 في المباراة التي احتضنها ملعب الفيحاء بدمشق فقد بقي بالصدارة برصيد 56 نقطة والحرجلة في المركز الحادي عشر بـ23 نقطة.

والجيش الوصيف قلب تأخره بهدفين أمام جاره الشرطة إلى فوز وبثلاثة مقابل اثنين سجل للشرطة محمد النابلسي ومجد الغايب في د21_45 بينما سجل للجيش محمد الواكد ومحمد البري ومؤمن ناجي في د47_49_84 وبهذا حافظ على فارق النقاط الخمس بينه وبين تشرين المتصدر ورصيده 51 نقطة والشرطة عاشراً بـ24 نقطة.

وانتظر الفتوة حتى الدقيقة التسعين وما بعدها ليسجل أغلى فوز له في الدوري على حساب الساحل وبهدفي محمد كنيص ورجا رافع ويتقدم إلى المركز الثاني عشر 18 نقطة وبفارق نقطة عن الساحل الثالث عشر بـ17 نقطة.

وهبط الحرية بشكل رسمي لمصاف أندية الدرجة الأولى بعد خسارته مع الطليعة بهدف لثلاثة سجل للطليعة أحمد العمير الهاتريك ( ثلاثة أهداف) في د 68_73_83 وليبقى سادساً بـ36 نقطة وقلص الفرق للحرية عبدالله نجار في د 89 من ركلة جزاء ليودع الدوري بـ12 نقطة.

وفي حمص انتهى ديربي الكرامة والوثبة كرماوي وبهدف ميلاد حمد في 64 ليبقى رابعاً بـ48 نقطة وتجمد رصيد جاره عند 25 نقطة ثامناً.

وفي اللاذقية عاد الوحدة محملاً بـ3 نقاط مهمة بعد فوزه على حطين بهدفي محمد زينو و طارق هنداوي في د21_36 جعلته يدخل المربع الذهبي بـ43 نقطة رابعاً بينما تراجع حطين ليصبح خامساً بـ41 نقطة.

وأخير سيطر التعادل الإيجابي على لقاء الاتحاد وضيفه جبلة بهدف لمثله سجل رأفت مهتدي لأصحاب الأرض أولاً في د 11 أدرك محمود البحر التعادل للضيوف من جزاء في د69 ليبقى الاتحاد تاسعاً بـ25 نقطة وجبلة سابعاً بـ28 نقطة.

ويلتقي يوم الخميس القادم في الجولة 25 وقبل الأخيرة الوحدة مع الاتحاد والحرية مع الساحل والوثبة مع الفتوة والشرطة مع حطين وتشرين مع الطليعة وجبلة مع الكرامة والحرجلة مع الجيش.