رئيس مجلس الشعب يعلن تبلغ المجلس بتقديم أربعة طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن المجلس تلقى أربعة كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري ودعد مبارك قنوع ومحمد كاميران بن محمد جميل ميرخان وحسين محمد طيجان طلبات إلى المحكمة بترشيح انفسهم لمنصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 18.

وذكر رئيس مجلس الشعب في الجلسة السابعة من الدورة الاستثنائية الثانية أنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 15 ص.ر تاريخ 24-4-2021 المتضمن الطلب المقدم من أحمد هيثم بن أحمد المكاري بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في سجل خاص.

وورد في الكتاب.. تقدم إلينا أحمد هيثم بن أحمد المكاري والدته مطيعة تولد دمشق 2-2-1965 مسجل بقيد أبو جرش خانة 586 بطلب ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية وأرفق معه عدداً من الوثائق وتم تسجيل طلبه في سجل المحكمة الخاص بالترشيحات ونعلمكم بواقعة تسجيل ترشيح أحمد هيثم بن أحمد المكاري لمنصب رئيس الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.

وقال صباغ: ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 16 ص.ر تاريخ 24-4-2021 والمتضمن الطلب المقدم من دعد بنت مبارك قنوع بترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في سجل خاص.

وورد في الكتاب.. تقدمت إلينا دعد بنت مبارك قنوع والدتها سامية تولد سلمية 15-3-1970 مسجلة بالقيد شيخ ضاهر خانة 3006 بطلب ترشيح نفسها لمنصب رئيس الجمهورية وأرفقت معه عدداً من الوثائق وتم تسجيل طلبها في سجل المحكمة الخاص بالترشيحات ونعلمكم بواقعة تسجيل طلب ترشيح دعد بنت مبارك قنوع لمنصب رئيس الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما اذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.

وتابع صباغ: ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 17 ص.ر تاريخ 24-4-2021 والمتضمن الطلب المقدم من محمد كاميران بن محمد جميل ميرخان بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في سجل خاص.

وورد في الكتاب.. تقدم إلينا محمد كاميران بن محمد جميل ميرخان والدته وصال تولد دمشق 8-2-1967 مسجل بالقيد اكراد خانة رقم 692 بطلب ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية وأرفق معه عدداً من الوثائق تم تسجيل طلبه في سجل المحكمة الخاص بالترشيحات ونعلمكم بواقعة تسجيل طلب ترشيح محمد كاميران بن محمد جميل ميرخان لمنصب رئيس الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.

وقال صباغ: ورد إلى المجلس كتاب المحكمة الدستورية العليا رقم 18 الصادر بتاريخ 24-4-2021 المتضمن الطلب المقدم من حسين بن محمد طيجان بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية وقد سجل الطلب لدى المجلس في سجل خاص.

وورد في الكتاب.. تقدم إلينا حسين بن محمد طيجان والدته خديجة تولد حلب 6-2-1961 مسجل بالقيد خربة خانة رقم 92 بطلب ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية وأرفق معه عدداً من الوثائق وتم تسجيل طلبه في سجل المحكمة الخاص بالترشيحات ونعلمكم بواقعة تسجيل طلب ترشيح حسين بن محمد طيجان لمنصب رئيس الجمهورية ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.

وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.

“سانا”