الأرصاد الجوية تحذر من عودة لأسراب الجراد في المناطق الجنوبية الشرقية

حذرت مديرية الأرصاد الجوية من عودة متوقعة لأسراب الجراد الصحراوي اليوم وغداً وانتشارها في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد مبينة أن تغيرات الأحوال الجوية تسهم في حياة وحركة أسراب الجراد.

وأوضح المتنبئ الجوي في مديرية الأرصاد الجوية مجد قباني في تصريح لوكالة “سانا” أن انتشار الجراد يتأثر بحركة الرياح وأنه من المتوقع أن تتأثر المناطق الجنوبية الشرقية من سورية بانتشار أسراب جراد قادمة من شمال السعودية من جراء تأثر البلاد برياح شرقية تستمر حتى مساء يوم غد الأحد حيث يتغير مصدر الرياح لتصبح غربية وجنوبية غربية نشطة تصل سرعتها يوم الاثنين إلى 60 كم/ سا الأمر الذي يضعف انتشار الجراد فوق المناطق الجنوبية ويقتصر وجوده على المناطق الشرقية.

وكانت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اتخذت عدداً من الإجراءات اللازمة لمكافحة الأعداد المحدودة للجراد الصحراوي في مناطق انتشاره ومنع تزايده وامتداده إلى مناطق أخرى من خلال تجهيزها لجاناً وغرف عمليات خاصة بمكافحة حشرة الجراد الصحراوي التي تهدد المنطقة في هذه الأوقات من العام.