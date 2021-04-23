سلة سيدات الثورة والجلاء إلى نهائي بطولة الدوري

هيفاء الإبراهيم

تأهلت سلة الثورة إلى نهائي فاينال فور سلة السيدات لبطولة الدوري بعد الفوز على سيدات تشرين بنتيجة 80/46 والأرباع 19/8، 15/15، 24/11، 22/12، وستلاقي سيدات الثورة سيدات الجلاء اللاتي فزن بدورهن على سيدات قاسيون بفارق 21 نقطة وبواقع 67/46 مع العلم بأن سيدات قاسيون تفوقن بالربع الأول بفارق سلة واحدة 13\11 لكن سيدات الجلاء تقدمن في الأرباع الثلاثة وبواقع 11\5 و23\13 و 22\15.

ومن جهة أخرى صدر جدول التصفيات الآسيوية لمنتخبي سورية للذكور والإناث تحت سن 15 سنة بتحدي المهارات الفردية حيث وقع كلاهما في المجموعة الثانية فمنتخب الذكور جاء إلى جانب منتخبي الصين وتاهيتي أما منتخب الإناث فوقع إلى جانب منتخبي الصين والأردن مع العلم بأن التصفيات ستبدأ في 28 نيسان الجاري.