من سيتأهل لدوري الأولى.. الكسوة أم جاسم؟

دمشق- تشرين

يشهد ملعب الفيحاء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر لقاء الحسم نحو التأهل لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم بين ناديي الكسوة من ريف دمشق وجاسم من درعا.

الفريقان وقعا ضمن المجموعة الثانية وحازا على عدد النقاط نفسه وهو 7 نقاط من فوزين على حطلة من دير الزور وعلى القنيطرة وتعادلا فيما بينهما 3\3 مع أفضلية جاسم بعدد الأهداف، ما استوجب من اتحاد الكرة إقامة مباراة فاصلة بينهما لمعرفة هوية المتأهل.

ففي حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل سيتم التمديد لشوطين إضافيين، وفي حال استمر التعادل فيهما سيتم اللجوء بعدها إلى قاعدة ركلات الحظ الترجيحية.

الكسوة لديه خبرة اللعب في الدرجة الأولى لسنوات طويلة وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدوري الممتاز لولا قرار اتحاد الكرة قبل حوالي 3 سنوات من إقامة دوري تصنيفي لم يحسن خلالها تصدره والتأهل لكنه الموسم الماضي هبط للدرجة الثانية نتيجة خطأ إداري خسر لقاءاته جميعا قانوناً 3\0 ، فهل سيكون قادراً اليوم على تجاوز رغبة وتصميم لاعبي جاسم؟ أم سيكون للاعبي جاسم كلمة مغايرة ويصعدون لدوري الأولى كأول فريق من قرى درعا بعد زمن طويل؟ مع العلم بأن الحراك ونوى لعبا في هذا الدوري (الأولى) لسنوات عدة مع عدم بلوغ المحترفين أبداً.

يشار أخيراً أن ناديي عرطوز والميادين قد تأهلا في وقت سابق لدوري الأولى عن المجموعتين الأولى والثالثة ومازالت الأمور معلقة في المجموعة الرابعة حتى اللحظة.