مناورات روسية واسعة النطاق في القرم

"سبوتنيك"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء مناورات للقوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي و1.2 ألف وحدة عتاد و40 سفينة حربية.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: يشارك أكثر من 10 آلاف جندي في المرحلة النشطة من التدريبات متعددة الأنواع في شبه جزيرة القرم، و1.2 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية من تشكيل الأسلحة المشتركة للمنطقة العسكرية الجنوبية، وأسطول البحر الأسود، وأسطول بحر قزوين، والقوات المحمولة جواً، وتشارك بما في ذلك أكثر من 40 سفينة حربية و20 سفينة دعم.

وخلال المرحلة النشطة ستحاكي التدريبات، تنفيذ ضربات صاروخية وجوية وصدها، واستخدام طائرات مسيرة وصواريخ موجهة، وكذلك التصدي لها بواسطة الدفاعات الجوية العسكرية والبحرية.

ووصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى موقع إجراء المناورات، قبل بدء العمليات النشطة، حيث حلق بمروحية حول منطقة انتشار القوات، واستمع إلى تقرير من قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الفريق أول ألكسندر دفورنيكوف.

وتجري المناورات كجزء من التفتيش على الجهوزية القتالية للقوات المسلحة الروسية خلال فترة التدريب الشتوية.