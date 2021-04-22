المعاني الوطنية للمشاركة في الانتخابات

عمران محفوض

لماذا يجب على كل مواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية؟ سؤال بسيط، إلا أن الإجابات عنه تحمل الكثير من المعاني الوطنية والإنسانية والنضالية والتاريخية التي يتمتع بها السوري منذ آلاف السنين وهو عازم على متابعة تطبيقها قولاً وفعلاً من خلال الذهاب إلى صناديق الانتخابات في 26 أيار القادم وهو يدرك أن هذه المشاركة واجب والتزام، لأن كل مواطن مهتمّ وضالع ومشارك في الحياة العامّة، ووفقاً لذلك يُنتظَر منه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة ويُدلي بصوته من منطلق المسؤوليّة والاهتمام ، وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل سوري وسوريّة وحق مكفول لكل مواطن بموجب الدستور والقانون وعليه ألا يتنازل عنه.

إضافة إلى أن هذه المشاركة هي رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة السورية من الخارج مفادها أن الأغلبية العظمى من المواطنين تدرك أبعاد تلك المخططات التآمرية ومن يقف وراءها من أعداء الخارج، ولن تتخلى تلك الأغلبية عن دورها الوطني في المساهمة بإعادة إعمار ما دمره الإرهاب، ودعم الدور الوطني العظيم الذي يقوم به الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في دحر الإرهاب الأسود ومواجهته بكافة السبل حتى تطهير كامل البلاد من دنسه وطرد قوات الاحتلال التي ترعى وتدعم تنظيماته الإجرامية.

إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة تلقي بتأثيرات إيجابية على الوطن بأكمله، نتيجة الاستقرار والأمان الذي يجلب معه الاستثمارات ويزيد الإنتاج ويوفر الأمن الغذائي والدوائي لجميع المواطنين، كما أنها تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني أن سورية دولة ديمقراطية، والتوافد على صناديق الانتخاب هو شرط المواطنة، لأنه كما يريد المواطن أن يحصل على حقوقه كاملة عليه أيضاً أن يؤدي دوره وواجباته تجاه الوطن على أكمل وجه لتكون العلاقة متساوية.

والانتخابات الرئاسية القادمة تعكس الصورة الحقيقية لسورية على أنها بلد مستقر وقوي، والمشاركة فيها تكشف أكاذيب من يريدون أن يقولوا إن الوضع غير مستقر وما محاولاتهم لتعكير صفو الانتخابات القادمة وتصريحاتهم التحريضية إلا دليل على خوفهم من أن تمر تلك الانتخابات بشكل جيد وبمشاركة كبيرة، لأن ذلك يرتب عليهم وقف الاستثمار بالمجموعات الإرهابية بعد أن فشلت في تنفيذ مخططهم الصهيو أمريكي الإرهابي.

والجواب الأخير عن سؤال المقدمة.. إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة هي ترجمة حقيقية تعبر عن حبنا لهذا البلد الذي يستحق منا أن نضحي من أجله بالغالي والنفيس لتستكمل الأجيال القادمة المسيرة بعدنا.