الصين تعرض قاذفة شبح مسيرة جديدة

"سبوتنيك"

عرضت الصين لأول مرة، الطائرة المسيرة الهجومية الثقيلة الجديدة” Feilong-2″. وحسب موقع (دامبييف) فإن الطائرة مصنوعة وفقً مخطط “الجناح الطائر”، و مزودة بمحركات نفاثة ولا تظهر على الرادار.

وتم نشر صور النموذج الأولي على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية . “Weibo” كما تم تعديل معظم اللقطات لإخفاء معدات الطائرة المسيرة.

وهذه الطائرة مزودة بمحركين توربينيين، ويبلغ وزنها عند الإقلاع حوالي 22 طنًا وهي قادرة على حمل ما يقرب من 6 أطنان من الحمولة القتالية.

كما أنها تطير بسرعة تبلغ 750 كم / ساعة، وقادرة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 10 ساعات، في رحلة يبلغ مداها 7000 كيلومتر.