لقاء الفصل بين عرطوز وشهبا في دوري كرة الثانية

دمشق- تشرين

يسدل الستار اليوم على منافسات الدور النهائي لدوري كرة قدم الدرجة الثانية والمؤهل بدوره إلى مصاف أندية الدرجة الأولى الموسم القادم.

ففي المجموعة الأولى التي اشتدت فيها المنافسة على حجز تذكرة العبور الوحيدة بين عرطوز وشهبا وهو اللقاء المنتظر اليوم في الثانية ظهراً في ملعب الجلاء بدمشق، والفريقان متساويان بعدد النقاط لكن أفضلية العبور لشهبا الذي يملك رصيداً أعلى من الأهداف فقد فاز على الجولان في الجولة الأولى بـ7/1 وفي الثانية على طفس 2/1، أما عرطوز ففاز على طفس 3/0 وعلى الجولان 3/0 قانوناً لتخلفه عن موعد المباراة.

الفائز سيصعد إلى دوري الأولى بغض النظر عن فارق الأهداف، وعدة إشارات استفهام سجلت حول أداء نادي طفس الذي ودّع التأهل على الرغم من حالة الاستقرار الإداري والمالي والتنظيمي لكن بعيداً عن النتائج رغم أن نتائجه مميزة في المراحل السابقة، تجدر الإشارة إلى ظهور خامات مميزة فيه ولاسيما اللاعب المميز والمتألق محمد كنهوش الملقب بـ(كريستيانو) لكن يداً واحدة بالتأكيد لا تصفق، فكرة القدم لعبة جماعية تحتاج إلى التعاون بين الجميع.

وفي المجموعة الثانية سيكون الحسم بين الكسوة وجاسم فكلاهما لديه الرصيد نفسه من النقاط ولكل منهما 6 نقاط.

فاليوم في ملعب الفيحاء هناك لقاءان على غاية الأهمية ففي الأول يلتقي الكسوة مع حطلة في الثانية ظهراً وفي الخامسة عصراً جاسم على موعد مع القنيطرة.

الكسوة تعادل مع جاسم في الافتتاح بثلاثية لكل منهما وفاز في الثانية على القنيطرة بثلاثة مقابل هدف.

أما جاسم ففاز في الثانية كذلك على حطلة بثلاثة أهداف لهدف ما يعني أن الفوز بأكبر عدد من الأهداف هو من سيحدد هوية المتأهل.

لكن في النهاية لا بد من قول عدة كلمات مهمة حول هذا الدوري الذي يقام في أيام الشهر الفضيل وبدرجات حرارة عالية جداً وصلت إلى 37 درجة مئوية، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا توجد أيام راحة واستشفاء للفرق التي خاضت 3 مباريات في غضون 6 أيام وهذه ليست كرة قدم ومن الطبيعي أن تكون نتائج الفرق متذبذبة كثيراً.. وهنا سؤال مطروح على لجنة المسابقات: هل هي من وضعت جدول المباريات وإذا كانت هي فهل هي راضية عن ذلك؟

مع العلم بأن هناك فرقاً دفعت الكثير من المال وكانت مستعدة للعب تحت الأضواء الكاشفة وضاع عليها تعب موسم كامل نتيجة اختيار التوقيت غير المناسب من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.