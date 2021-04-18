الطليعة يسعى للتتويج بلقب دوري كرة يد الرجال

إبراهيم النمر

أنهى فريق الطليعة بكرة اليد قبل فترة قصيرة مرحلة ذهاب “البلي أوف” في المركز الأول بعد منافسات قوية خاضها مع أندية النواعير والجيش وقليلاً اليقظة الذي عاد إلى الواجهة من جديد بعد طول غياب مستفيداً من تعثر نادي الشعلة الذي لم يستطع التأهل هذه المرة.

الطليعة بقيادة المدرب أيمن سفان تمكن من إحراز فوزين على الجيش بصعوبة وعلى اليقظة بسهولة وتعادل مع الجار النواعير، وقد وضع في حسبانه أن الأخطاء التي وقعت في هذه المرحلة لن تتكرر في مرحلة الإياب التي لم يقررها اتحاد اللعبة بعد، لكن يتوقع أن تكون بعد نهاية الشهر الفضيل.

الطليعة يسعى للتتويج باللقب

مدرب فريق الطليعة الكابتن أيمن سفان أكد لـ« تشرين» أن فريقه يسعى للتتويج باللقب وذلك بعد المنافسات القوية في المرحلة الأولى من “البلي أوف” مع ناديي الجيش والنواعير بشكل خاص، فهذه الفرق الثلاثة مؤهلة جميعاً وطموحها مشروع بإحراز المركز الأول، وفي الفترة القادمة ستتم عملية تلافي الأخطاء والعثرات التي حصلت وسيتم التركيز على الأمور الإيجابية وتثبيتها، مع العلم أن الفريق الطلعاوي في السابق خضع لفترة تحضير قصيرة لم تتجاوز الأيام العشرة ، إذ خضع الفريق لمعسكر تحضيري في اللاذقية ، وهذا الدور بالطبع له حسابات مختلفة ومغايرة عن المرحلة السابقة التي تأهلت من خلالها أربعة أندية هي النواعير والطليعة والجيش واليقظة، وهذه الفرق بدورها عدّت مرحلة التجمع السابقة هي أفضل تحضير لمرحلة إياب “البلاي أوف”.

ولفت سفان إلى أن مستوى الفرق متطور عن المواسم السابقة وهذا بدوره سيعطي تطوراً جديداً يصب في مصلحة كرة اليد السورية بكل الحالات.

وختم كلامه بالقول: بادرة جيدة من اتحاد كرة اليد في عملية النقل التلفزيوني لبعض المباريات مع تكريم أفضل لاعب في كل مباراة وهذه فاتحة خير لتطوير كرة اليد السورية التي سنساهم جميعاً في تحقيق ذلك.