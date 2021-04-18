«ناشيونال إنترست»: الجيش الروسي يشكل تهديدا مطلقا لـ«ناتو»

" سبوتنيك"

ذكرت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمــريكية أن الجيش الروسي أصبح يشكل تهديدا مطلقــا لحلف شمــال الأطلسي «ناتو»، عــلى الرغم مــن أن حجمه أصبح أصغر مما كان عليه في زمن الاتحاد السوفيتي.

وجاء في التقرير أن الجيش الروسي مزود بمعدات عسكرية متطورة، وبات يمتلك معدات أكثر تطورا وحداثة.

ووفقا للمجلة ، فإن المشاكل الرئيسية لـ«ناتو» التي يوليها الخبراء العسكريون الغربيون اهتماما كبيرا تتعلق بقدرة روسيا على استخدام طائرات من دون طيار والحرب الإلكترونية الحديثة، مضيفة: إن استخدام الأسلحة الحديثة والتقنيات الجديدة من قبل الجيش الروسي يمثل تهديدا أكثر خطورة من ذي قبل.

ولفتت المجلة إلى أنه اليوم قد تكون القوات البرية الروسية أصغر قليلا مما كانت عليه خلال حقبة الحرب الباردة، ولكن منصات الأسلحة المتطورة تقنيا مثل مقاتلة «سو 57» ودبابة «تي-14 أرماتا» ونظام الدفاع الجوي«إس400 » ، ناهيك عن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. والأسلحة النووية التكتيكية تشكل تهديدا جديدا وخطيرا تماما للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وأشارت المجلة إلى أن روسيا تمتلك أيضا إمكانات عسكرية قوية في البحر، ويلاحظ أيضا أن الجيش الروسي يعمل بنشاط على تحديث المعدات التي تم تطويرها في العهد السوفيتي .