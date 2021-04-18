روحاني: أعداء إيران قلقون من قوتها ووحدتها واستقرارها

"العالم"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن أعداء إيران قلقون من قوتها ووحدتها واستقرارها الأمني، مؤكداً ضرورة أن يكون الجيش الإيراني عقائدياً وثورياً.

وفي بيان أصدره بمناسبة يوم الجيش ، الذي يصادف اليوم الأحد 18 نيسان، قال روحاني: كل الشعوب تفتخر بجيوشها القوية، كما أن الجيوش تفخر بشعوبها، إلى جانب ذلك فإن الحكومات بدون جيش قوي وشعب حي ستكون ضعيفة.

وأشار روحاني إلى أنه عندما قرر الشعب الإيراني قبل 42 عاماً التخلص من الدكتاتورية والنظام الملكي، فإن الجيش اتخذ خياره النهائي ووقف إلى جانب الشعب، موضحاً أن المؤسسات العسكرية في إيران بما فيها الجيش والحرس الثوري باتت اليوم أكثر حرفية من أي وقت مضى، كما أنها تعرف مسؤوليتها بدقة.

ولفت روحاني إلى أنه في السنوات الصعبة من الحرب الاقتصادية على إيران تم تجهيز الجيش والقوات المسلحة الإيرانية بأحدث الأسلحة.

هذا وأقيم صباح اليوم استعراض عسكري في طهران بمناسبة يوم الجيش تحت شعار “المدافعون عن الوطن، المساعدون في مجال الصحة”، تم فيه إظهار جانب من قدرة الطائرات المسيرة الإيرانية.