طهران: إلغاء الحظر الخيار الوحيد لإنقاذ مفاوضات فيينا

"العالم"

قال مصدر مطلع إيراني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض التفسير الذي يقسم الحظر إلى حظر يمكن إلغاؤه وآخر قابل للنقاش وثالث لا يمكن رفعه أبداً، مضيفاً: يجب إلغاء جميع أنواع الحظر دفعة واحدة.

ورفض المصدر المقرب من محادثات فيينا في تصريح لقناة “برس تي في” التفسير الذي يقسم الحظر إلى حظر يمكن إلغاؤه وآخر قابل للنقاش وثالث لا يمكن رفعه أبداً وقال: وفقاً للسياسة التي حددها النظام، فإنه يجب إلغاء جميع أنواع الحظر سواء الذي ينص عليه الاتفاق النووي وذلك الذي تم وضعه إبان فترة حكم ترامب وكذلك العقوبات التي فرضت أثناء فترة رئاسة أوباما، وبعد التأكد من هذه الخطوة في فترة زمنية معقولة ستكون إيران أيضاً جاهزة لوقف خطواتها وإجراءاتها التعويضية.

وتابع المصدر: كما أكد رئيس الجمهورية لدى استقباله وزير الخارجية الروسي ضرورة العودة لاتفاق 2015.

وختم المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر إلغاء جميع أنواع الحظر بأنه الخيار الوحيد لإنقاذ مفاوضات فيينا.