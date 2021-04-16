اليوم انطلاق دوري الدرجة الثانية بكرة القدم

دمشق- تشرين

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور الثاني من دوري كرة قدم الدرجة الثانية المؤهل للأولى وبمشاركة 16 فريقاً يمثلون أبطال المحافظات وقسمت الفرق إلى 4 مجموعات حسب التوزع الجغرافي حيث يتأهل الفريق الذي يحتل المركز الأول من كل مجموعة إلى الدرجة الأولى وقد ضمت المجموعة الأولى أندية شهبا وعرطوز والجولان وطفس وضمت الثانية أندية الكسوة وحطلة والقنيطرة وجاسم بينما ضمت الثالثة الصفصافة وخطاب وعمال حلب وتلقطا والرابعة ضمت حرفيي حلب وصافيتا والخابور والميادين.

ففي الأولى يلتقي في الثانية ظهراً الجولان مع شهبا وطفس مع عرطوز في ملعب الجلاء بدمشق حيث تأهل طفس للمرة الأولى في تاريخه لمثل هذا الدور وكله أمل في تحقيق نتيجة إيجابية بالحصول على أول 3 نقاط له تكون البداية الحقيقية لتحقيق الحلم بالوصول للدرجة الأولى التي رسموا عنوانها منذ بداية مشوارهم مع العلم بأن الفوز هو من أهم الأولويات ولاسيما في ظل النتائج التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة فالفريق مستقر من جميع الجوانب مع وجود الداعم المالي و العنصر الأهم في الرياضة ، مع العلم بأن نادي طفس تأهل للدرجة الأولى لكرة قدم الصالات قبل أيام قليلة ومنذ مشاركته الأولى.

أما في المجموعة الثانية فيلتقي القنيطرة مع حطلة، وجاسم مع الكسوة في ملعب الفيحاء، المباراة صعبة على ممثل درعا (جاسم) أمام فريق متمرس مثل الكسوة في أجواء منافسة كهذه والذي كان نشطاً في الدرجة الأولى خلال الفترات الماضية بأكملها وكان قريباً من التأهل للممتاز لولا ابتداع اتحاد كرة القدم لما يسمى الدوري التصنيفي، لكن أن يحقق جاسم نتيجة إيجابية فهذا بالطبع مكسب كبير منذ البداية.

وفي الرابعة يلتقي حرفيي حلب مع صافيتا والخابور مع الميادين ، أما في الثالثة فيلتقي يوم غد السبت الصفصافة مع خطاب عمال حلب مع تلقطا.

وفي كلا المجموعتين الأوفر حظاً الحرفيون والعمال من حلب فلهما باع طويل في مثل هذه المشاركات فالحرفيون كان في عداد الدوري الممتاز لموسمين متتاليين لكن ضعف السيولة المادية حال دون بقائه في الممتاز والعمال خاض مواسم عدة في الأولى وللسبب نفسه هبط للثانية فهل نشاهد عودتهما سوية لدوري الظل أو المظاليم أو ( الدرجة الأولى) في الموسم القادم؟ أم ستكون للفرق الأخرى كلمة مغايرة؟.