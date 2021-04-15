100 مليون ليرة و250 جهاز إنارة لمدينة الحسكة

الحسكة - خليل اقطيني

قال رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو لـ”تشرين”: إن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف وجه بتقديم إعانة مالية لمدينة الحسكة تبلغ 100 مليون ليرة قابلة للزيادة. إلى جانب تخصيص المدينة بعدد من أجهزة الإنارة بالطاقة الشمسية.

وأوضح المهندس خاجو أن الإعانة المالية ستعين مجلس المدينة على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المدينة والأحياء التابعة لها. وستضاف هذه المشاريع إلى جملة المشاريع التي يقوم المجلس بتنفيذها حالياً. ولاسيما مشروع الصرف الصحي الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بطول 6.2 كم والذي تم قطع شوط كبير بتنفيذه حتى الآن وشارف على نهايته. كما يستعد مجلس المدينة للإعلان عن مشروع لتزفيت الشوارع التي تم فيها تنفيذ أعمال الحفر والردم اللازمة لمد وتركيب قساطل المجرور الصحي في هذا المشروع الحيوي والهام بقيمة 100 مليون ليرة من الموازنة الاستثمارية للمجلس، وذلك من أجل إعادة هذه الشوارع إلى وضعها الطبيعي، ولاسيما بعد التخلص من المشكلات المزمنة والمستعصية التي كانت تعاني منها شبكة المجرور من جراء الاختناقات التي تحصل فيها لقدم الشبكة وصغر أقطارها واهترائها.

وبيّن المهندس خاجو أن خطة مجلس المدينة خلال العام الحالي 2021 حافلة بالعديد من المشاريع الخدمية سواء من الموازنة الاستثمارية لمجلس المدينة أو بالتعاون مع المنظمات الدولية. فبالتعاون مع منظمة اليونيسيف سيتم تنفيذ مشروع جديد في المدينة للصرف الصحي بطول 5 كم. وهناك مشروعات أخرى مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بطول 15 كم. ووضع مجلس المدينة 28 بئراً جديدة للمياه بالخدمة وبدأ باستثمارها بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

أما عن أجهزة الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية والتي وجه وزير الإدارة المحلية والبيئة بتخصيصها لمدينة الحسكة فقال خاجو: إن عدد هذه الأجهزة يبلغ نحو 250 جهازاً، سيتم العمل على تركيبها في عدد من شوارع المدينة من أجل تأمين مصدر دائم لإنارتها. كاشفاً عن وجود مشروع آخر لإنارة عدد من شوارع مدينة الحسكة بالطاقة الشمسية مقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. وسيتم تنفيذ المشروع الجديد في الشوارع التي فيها منصفات من أجل تركيب الأعمدة اللازمة لحمل ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة الإنارة في هذه المنصفات. وسيضاف هذا المشروع إلى المشروعات السابقة التي نفذتها هذه المنظمة في هذا المجال وهي تركيب 30 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في شارع القامشلي و44 جهاز إنارة في شارع المحطة، الأمر الذي أدى تأمين إنارة مستدامة في هذا الشوارع التي كانت تعاني من العتمة الحالكة سابقاً.

يذكر أن وزارة الإدارة المحلية تقدم كل عام مبالغ مالية كبيرة والعديد من الأجهزة والمعدات والآليات والمستلزمات الضرورية للعمل لمجلس مدينة الحسكة من أجل تنفيذ مشروعات خدمية في المدينة والأحياء التابعة لها، الأمر الذي ساهم برفع المستوى الخدمي في المدينة.