اليوم ختام دوري كرة الشباب

دمشق- تشرين

يسدل الستار اليوم الخميس على منافسات الدوري الممتاز للشباب بكرة القدم بمرحلته السادسة والعشرين وفيها فاز حطين على الشرطة والوثبة على المجد قانوناً 3-0 مع العلم بأن جميع مباريات هذه المرحلة هامشية بعد تتويج الاتحاد باللقب وهبوط الشرطة والمجد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم القادم باستثناء معرفة وصيف وثالث الترتيب ليس أكثر ، وهذه محصورة بين تشرين والطليعة والفارق بينهما نقطتان.

واليوم في الثانية ظهراً يلتقي المحافظة مع الكرامة في ملعب الأول في دمشق والحرية في ملعب السابع من نيسان بحلب يواجه النواعير والطليعة في ملعب حماة الصناعي يلاقي المتصدر الاتحاد والوحدة في دمشق يستقبل تشرين وأخيراً جبلة في ملعب المدينة الصناعي في اللاذقية يقابل الجيش.

يشار إلى أن الاتحاد في الصدارة برصيد 65 نقطة وتشرين 48 والطليعة 46 والوثبة 41 والكرامة 39 النواعير 37 والمحافظة 35 والحرية 33 الجيش 32 نقطة وحطين 30 وجبلة 28 والوحدة 25 والشرطة 21 والمجد 12 نقطة.

وقد صعد لأندية الممتاز ناديا النضال والجهاد للموسم القادم.