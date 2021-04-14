تشرين والجيش أحباب.. و3 نقاط مهمة للحرية من بوابة حطين

إبراهيم النمر

خطا تشرين خطوة مهمة نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد تعادله مع الجيش أقوى المنافسين له بهدف لمثله في اللقاء الذي احتضنه ملعب الباسل في اللاذقية في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشر ين من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم سجل الجيش أولاً عبر قصي حبيب في د53 وبعدها بـ4 دقائق أدرك كامل حميشة التعادل لتشرين ، وبقي فارق النقاط بين الفريقين على ما هو عليه على الرغم من أن تشرين لعب الشوط الثاني كاملاً بعد طرد محمد مرمور.

وفي طرطو س فاجأ الساحل ضيفه الاتحاد و تغلب عليه بهدفين لهدف على الرغم من تقدم الاتحاد أولاً بهدف رأفت مهتدي في د15 لكن الساحل لم يمهل ضيفه سوى 3 دقائق ليدرك التعادل عبر عبد الكريم الحسن وقبل نهاية اللقاء بـ10 دقائق عزز أحمد غلاب تقدم فريقه بالهدف الثاني ليمنح فريقه 3 نقاط في غاية الأهمية ولاسيما بعد تعادل الفتوة الذي كان يشاركه الترتيب مع الوحدة من دون أهداف في ملعب تشرين بدمشق.

وفي حلب حقق الحرية متذيل الترتيب مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على حطين الرابع بهدف أحمد الدبل في د80 ليشعل الصراع في التفكير بالهبوط من جديد مع الفرق التي تسبقه في الترتيب.

وفي دمشق خسر الشرطة أمام ضيفه الكرامة بهدف عبد السلام رحمون .

وفي جبلة تعرض فريقها لخسارة مع الحرجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل لجبلة مصطفى الشيخ يوسف مرتين في د 15- 39 وللحرجلة ياسين سامية مرتين في د20- 67 وعلي غصن من جزاء في د59.

بينما في حمص سيطر التعادل الإيجابي على لقاء الوثبة والطليعة حيث سجل علي الصارم للوثبة في د 35 و بالخطأ في مرماه منح الصارم التعادل للضيوف في د 52 وشهد اللقاء طرد لاعب من كل فريق عبد الرزاق البستاني وأمين حداد في د 79.

وبهذا تشرين حافظ على الصدارة بـ53 نقطة والجيش 48 نقطة والكرامة 45 نقطة وحطين 41 نقطة والوحدة 40 والطليعة 33 وجبلة 27 والوثبة 25 والشرطة والاتحاد 24 نقطة والحرجلة 23 نقطة والساحل 17 والفتوة 15 والحرية 12.