تعاون علمي لتطوير قطاع الصناعات النسيجية

مركزان الخليل

في خطوة مهمة باتجاه تعزيز فرص التعاون العلمي في مجالات البحث والتطوير والتدريب والتأهيل ما بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وجامعة دمشق (كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية – قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها) وتوفير فرص تسنح بتنسيق الأنشطة العلمية والصناعية وتكامل البرامج البحثية بما يتناسب مع الاحتياجات الصناعية لتتيح الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوافرة في النظام التعليمي والقطاع الصناعي فقد وقعت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ممثلة بمديرها العام المهندس حارث مخلوف, وجامعة دمشق ممثلة برئيس الجامعة الدكتور محمد يسار عابدين مذكرة تفاهم للتعاون في العديد من المجالات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات حيث نصت المذكرة على مجموعة بنود تضمن تنفيذها على أرض الواقع، في مقدمتها التعاون في مجال البحث العلمي وتركيز النشاطات من مشاريع وأبحاث بحيث يمكن الاستفادة من مخرجاتها وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض القطاع النسيجي وتكفل تحسين الأداء , وأيضاً بما يحقق تطوير العملية الإنتاجية والفنية والإدارية وجودة المنتج وكل المجالات ذات الصلة في قطاع الصناعات النسيجية ..

أما في مجال تبادل الخبرات فقد تضمنت مذكرة التفاهم ضرورة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في المجال الصناعي العملي لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه العملية الصناعية في الشركات الإنتاجية, إلى جانب تعاون الفريقين بموجب المذكرة على تنظيم الزيارات الودية لتبادل المعلومات والخبرات, وعقد الندوات وورشات العمل التدريبية, وتبادل المعلومات والدراسات وتسهيل الوصول إلى المنشورات العلمية والنشرات الفنية وكل مصادر المعلومات اللازمة للطرفين ..

وبخصوص التدريب والتأهيل فقد نصت المذكرة على قضايا مهمة في مقدمتها وضع برامج للتدريب المتبادل بين الطرفين بما يحقق تطوير الموارد البشرية وتلبية احتياجاتها المهنية والتعليمية ..

وضمن إطار المذكرة تغطى النفقات المترتبة من جراء تنفيذ أنشطة التعاون المذكورة من الاعتمادات المتوفرة لدى كلا الطرفين ولدى الهيئات الداعمة للبحث العلمي وذلك وفق محاضر اتفاق ملحقة تخص الشق المالي ولكل نشاط على حده .

وتبقى مسألة تنفيذ الاتفاقية وترجمتها على أرض الواقع، فقد اتفق الطرفان بموجب المادة الرابعة من المذكرة على السعي لتقديم أفضل الجهود لتسهيل تنفيذ الأنشطة التعاونية المتعلقة بمضمون المذكرة, وتنظيم خطة دورية يتفق عليها الطرفان تبين وتوضح آلية تنفيذ الأنشطة المتفق عليها, مع تقييم المشاريع البحثية التي يتم الاتفاق عليها بين الفريقين بشكل مستمر ..

وعلى هامش التوقيع أكد المهندس مخلوف أهمية هذا التعاون وخاصة في ظل ظروف صعبة تعاني فيها شركات المؤسسة مشكلات مختلفة على صعيد الإنتاج والتسويق وحتى نقص الكفاءات العلمية والخبرات المتنوعة, وبالتالي هذا التعاون يسمح بترجمة فورية على أرض الواقع للبحث عن أسباب المشكلات ووضع الحلول لتلافيها ومعالجتها بصورة علمية وقانونية بحتة تعكس إيجابية كبيرة على واقع العمل من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية من خلال تحقيق حالة الانسجام العلمي والتطبيق العملي للعلوم المتطورة في مجال الصناعات النسيجية على اختلافها وتنوعها ..

وضمن الإطار ذاته أوضح الدكتور عابدين أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات والأبحاث وتطبيقها على أرض الواقع بصورة تنسجم مع الحاجة لكلا الطرفين وذلك من خلال إرساء مفهوم التعامل مع القطاع الصناعي النسيجي كمنظومة علمية متكاملة ينصب في إطار دعم وتسهيل جهود الهيئات المختصة برسم السياسات العلمية والصناعية في بلدنا ..

وبالتالي هذا الأمر من شأنه تحقيق صناعة نسيجية متطورة تنسجم مع المتطلبات والحاجات الجديدة التي تسمح بتلبية رغبات المستهلكين من جهة, وتمكين البحث العلمي والكفاءات المتوافرة من تعميق الفائدة والاستفادة منها والتي تنعكس بصورة ايجابية على تكاملية الاقتصاد الوطني وزيادة قوته وتنافسيته..