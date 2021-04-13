الوادي: سباق دمشق للخيول عكس تطوراً فنياً و تنظيمياً

هيفاء الإبراهيم

صهيل الخيول العربية الأصيلة يعلو صداها من جديد بمنافسات السباق الدوري الأول للخيول العربية الذي انطلق من ميدان سباق دمشق في الديماس بمشاركة واسعة ضمت 60 جواداً من أفضل الخيول و أقواها، و عن هذا السباق تحدث لـ «تشرين» المهندس محمد الوادي مدير الجمعية السورية للخيول العربية حيث قال :

تنفيذاً للخطة السنوية للجمعية السورية للخيول العربية و احتفالاً بأعياد نيسان أقيم السباق الدوري الأول للخيول العربية على مضمار سباق دمشق بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام و مكتب الخيول العربية في وزارة الزراعة وقد حفل هذا السباق بمشاركة واسعة للخيول وصلت حتى 60 جوداً و شهد تنافساً قوياً ترجم من خلال أشواطه المتعددة و المتنوعة و لاسيما بين الخيول الرابحة، وكان لافتاً ظهور خيول جديدة وواعدة من الخيول التي تشارك للمرة الأولى في السباقات، وهذا مؤشر إيجابي يعكس الاهتمام الكبير للمربين وأصحاب الاسطبلات برعاية وتربية هذه الخيول وتدريبها لخوض سباقات كهذه ، وأضاف الوادي : السباق كان مميزاً من جميع النواحي التنظيمية والإدارية والفنية ما أضفى شعوراً بالرضا من قبل الجميع ولاسيما أن الجوائز هذه المرة كانت مضاعفة وعمّ خيرها المدربين.. بالإضافة إلى أصحاب الخيول الفائزة بالسباق وهذه لفتة جيدة من القائمين على رعاية وتنظيم هذا السباق ولاسيما أن الفعاليات الاقتصادية كان لها دور في دعم و تقدير جهود الجميع المبذولة للوصول إلى هذا المستوى الجيد من الأداء والتنظيم والرعاية ما يؤكد من جديد أن رياضة الآباء والأجداد لا تزال حاضرة في الأذهان ولها محبوها ومتابعوها، وستكون هناك استحقاقات قادمة للجمعية خلال هذا الموسم منها سباق حماة وسيتم استئناف سباقات اللاذقية في مدينة الأسد الرياضية من جديد .