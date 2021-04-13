لقاء الحسم بين تشرين والجيش غداً

إبراهيم النمر

ينتظر عشاق كرة القدم في سورية بشكل عام وناديا تشرين والجيش ( المتصدر بـ52 نقطة والوصيف بـ47 نقطة) بشكل خاص اللقاء المرتقب والمهم بين الناديين الكبير غداً الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصراً في ملعب الباسل في اللاذقية على قمة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم وخاصة إذا فاز تشرين فإنه يكون قد قطع شوطاً كبيراً في الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، لكن في حال فوز الجيش ستختلف الحسابات ويكون قد قلص الفارق إلى نقطتين فقط وستظهر بعدها الصورة بشكل أفضل حول هوية الفريق المتصدر.

المباراة بالطبع ستحمل الكثير من التحدي والندية ورغبة الفريقين ستكون واضحة لكسب الرهان في كسب نقاط اللقاء كاملة، أضف إلى ذلك تشرين سيحاول رد الدين للجيش بعد خروجه من مسابقة الكأس على يدي الجيش مع العلم كذلك الأمر بأن الفريقين تعادلا ذهاباً بهدف لمثله، المباراة حساسة وعلى لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم اختيار الطاقم التحكيمي الدولي المناسب لقيادتها.

ماذا قالا؟

رئيس نادي الجيش العميد محسن عباس أكد لـ«تشرين» أن فريقه تحضّر للمباراة من كل جوانبها مع تقديم كل التأمينات والتسهيلات، والفائز فيها سيكون الأسبق للتتويج باللقب فالمباراة لها خصوصيتها لكونها ستلعب في اللاذقية، وهي حاسمة وفريقنا يلعب بجمهور ومن دون جمهور لكن عدم وجوده أفضل لاتخاذ القرار الصحيح من دون ضغط بالنسبة للحكام، وهذه ناحية مهمة، لذلك نطلب من اتحاد الكرة عدم دخول الأشخاص إلا من له حق الدخول، ونطلب من حكامنا إنصاف الفريقين حتى لا يكونوا السبب الحقيقي في خسارة موسم كامل، وتشرين فريق يربح جميع مبارياته ويملك عناصر أغلبها ضمن صفوف المنتخب لكنّ أداءهم عادي جداً لذا نأمل أن يكون لاعبونا في يومهم ويحرزوا الفوز.

بدوره رئيس نادي تشرين طارق زينة قال لـ(تشرين) فريقنا مستقر من جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية وحققنا نقاط المباريات السابقة كاملة وذلك للمحافظة على بطولة الدوري، فالمباراة حاسمة ونقاطها مضاعفة للفريقين ونحن بدورنا نستعد لكل مباراة وكأنها بطولة دوري في حد ذاتها، فيجب على اللاعبين التركيز في أرض الملعب.

وأضاف زينة: الجيش فريق بطولات يتعامل مع المباريات باحترافية ولاسيما مثل هذه المباريات المهمة ونحن لدينا مجموعة لاعبين منسجمة مع بعضها وصفوفنا كاملة، فتركيزنا ينصب على بطولة الدوري قبل الاتحاد الآسيوي، مع العلم بأن فريقنا يمتلك عناصر تلعب للمنتخب الوطني وهذا سيشكل إضافة للاستحقاقات الخارجية.