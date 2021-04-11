لقاء الحسم في دوري كرة الأولى بين المحافظة والعربي

دمشق- تشرين

يسدل الستار غداً الإثنين على منافسات دوري المظاليم (الدرجة الأولى) والمؤهل إلى الدور النهائي للدوري الممتاز بكرة القدم، فبعد خروج نادي شرطة حماة من المنافسة في المجموعة الشمالية اتضحت الصورة حول هويتي الفريقين اللذين تأهلا للدور الحاسم وهما عفرين والنواعير وبقيت فقط معرفة هوية المتصدر من الوصيف، وغداً الإثنين يلتقي في المرحلة الثالثة والأخيرة إياباً عفرين مع شرطة حماة في تمام الساعة الثانية ظهراً في ملعب السابع من نيسان في حلب، والنواعير فاز قانونياً 3-0 على الجزيرة الذي انسحب مسبقاً، مع العلم بأن الجولة السابقة انتهى فيها لقاء الحسم بين عفرين والنواعير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وأصبح ترتيب المجموعة على الشكل التالي: عفرين 13 نقطة والنواعير 10 نقاط وشرطة حماة 6 نقاط والجزيرة برصيد خالٍ من النقاط.

وفي المجموعة الجنوبية المجد حسم أولى بطاقات العبور تاركاً المنافسة على البطاقة الثانية بين ناديي المحافظة والعربي مع توديع اليقظة المنافسات.

فالمجد يتصدر الترتيب بـ13 نقطة ويليه المحافظة بـ7 نقاط فالعربي بـ6 نقاط وأخيراً اليقظة بـ3 نقاط.

وتجري غداً الإثنين المواجهة الأهم بين العربي الذي يستقبل المحافظة في السويداء، ففوز أحدهما يعني تأهله برفقة المجد للدور الحاسم والتعادل من مصلحة المحافظة، وفي اللقاء الهامشي الثاني اليقظة يقابل المجد في ملعب المحافظة، وقد أسفرت نتائج الجولة السابقة عن تعادل الجارين المحافظة والمجد بهدفين لكل منهما بينما فاز اليقظة على العربي بهدفين مقابل هدف واحد ليربك حسابات المجموعة.