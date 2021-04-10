المرحلة الـ 22 من الدوري,, تشرين يواصل الصدارة.. والكرامة يتخطى الوحدة

حقق تشرين فوزاً ثميناً على الاتحاد في قمة مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم التي أقيمت اليوم وشهدت فوز الجيش على الحرية والكرامة على الوحدة وتعادل حطين مع الفتوة والطليعة مع الساحل والحرجلة مع الوثبة وجبلة مع الشرطة.

ففي ملعب الحمدانية بحلب عاد تشرين بفوز ثمين على منافسه الاتحاد بهدف دون رد سجله محمد كامل كواية في الدقيقة الـ 13 ليستمر تشرين بالصدارة رافعاً رصيده إلى 52 نقطة.

كما فاز الجيش الوصيف على الحرية بأربعة أهداف دون رد سجلها محمد الواكد في الدقائق الـ 41 والـ 50 والـ 61 وخطاب مشلب في الدقيقة الـ 71 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجلاء بدمشق.

وحقق الكرامة فوزاً مهماً على الوحدة بهدفين دون رد في المباراة التي شهدها ملعب الباسل في حمص حيث سجل الهدفين جهاد بسمار ومحمد صهيوني في الدقيقتين الـ 45 والـ 48 ليتقدم الكرامة إلى المركز الثالث فيما تراجع الوحدة إلى المركز الخامس.

وتراجع حطين إلى المركز الرابع بعد تعادله مع الفتوة بهدفين لمثلهما حيث سجل حطين هدفيه عند الدقيقتين الـ 43 والـ 44 عبر مصطفى جنيد ومثنى عرقاوي فيما قلص الفتوة الفارق في الدقيقة الـ 87 عبر رجا رافع وسجل هدف التعادل في الدقيقة الـ 90 عبر أسعد الخضر وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل في اللاذقية.

وبهدفين لمثلهما تعادل جبلة مع الشرطة في مباراتهما على ملعب البعث في جبلة حيث سجل هدفي الشرطة سامر خانكان وطه بصيص عند الدقيقتين الـ 14 والـ 64 فيما سجل لجبلة محمود البحر في الدقيقة الـ 45 من ركلة جزاء قبل أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة الـ 59 .

كما تعادل الطليعة مع الساحل في لقائهما على الملعب البلدي في حماة حيث سجل الساحل أولاً عبر أحمد غلاب من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 35 وأدرك الطليعة التعادل في الدقيقة الـ 57 بواسطة عبد الهادي حنبظلي.

فيما انتهت مباراة الحرجلة والوثبة على ملعب الفيحاء في دمشق بالتعادل السلبي.

الترتيب:

تشرين في الصدارة برصيد 52 نقطة يليه الجيش 47 نقطة فالكرامة 42 نقطة ثم حطين 41 نقطة فالوحدة 39 نقطة فالطليعة 32 نقطة وجبلة 27 نقطة والاتحاد والشرطة والوثبة 24 نقطة لكل فريق منهم فالحرجلة 20 نقطة والساحل والفتوة 14 نقطة لكل فريق منهما والحرية أخيراً 8 نقاط.

“سانا”