مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية يدخل ٣٥ قرية في طرطوس

طرطوس - رفاه نيوف

يستمر مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية في طرطوس بالعمل لرفع دخل الأسر الريفية التي تعتمد في معيشتها على إنتاج الثروة الحيوانية وتحسين مستوى دخلها من خلال تأمين فرص عمل وتحسين إنتاجية المراعي وإدخال النباتات العلفية وتعزيز خدمات إنتاج الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجها.

وبيّن المهندس محمد جعيلي مدير فرع المشروع في طرطوس أن المشروع يستهدف ٤١ قرية في المحافظة وقد تم التدخل الفعلي في ٣٥ قرية تنطبق عليها معايير الاستهداف من حيث حجم الحيازة من الثروة الحيوانية والأرض ومصدر الدخل الرئيسي وحيازة الآلات الزراعية وعدد السكان والتوزع الجغرافي، وبلغ عدد المستفيدين من نشاطات المشروع منذ بدايته وحتى نهاية العام الماضي ٧٦١٦ مستفيداً، منها ٢٤٥٠ في مجال الثروة الحيوانية و١٤٩٥ المراعي وتنمية المصادر العلفية و٢٢٥٦ للمرأة الريفية والإرشاد و١٤١٥ مستفيداً في مجال التمويل و المشاريع الصغيرة وبلغ عدد المقترضين ١٢١٨ مقترضاً بقيمة ١٤٨ مليوناً و٣٨٢ ألف ليرة .

وأضاف جعيلي أن من أهم التدخلات المباشرة للمشروع تكمن في متابعة النظام الوطني لترقيم الثروة الحيوانية ومراقبة أدائها الإنتاجي وتشكيل وتمكين لجان تنمية المجتمع المحلي وتنمية الموارد العلفية، إضافة لإحداث صناديق التمويل الصغير لإيجاد فرص عمل مولدة للدخل وتطبيق تقنيات تحسين نوعية الحليب والرعاية الصحية…

يستمر الفرع خلال العام الحالي بالتوسع لاستهداف أكبر عدد ممكن من المربين واختيار قرى نموذجية على مستوى الفرع وذلك بالترويج للعمل التشاركي والجماعي وتشجيع تربية الثروة الحيوانية واستكمال عملية الترقيم وإدخال المعلومات للأبقار على شبكة البيانات، إضافة لزيادة النشاطات الحقلية والبيانات العملية.