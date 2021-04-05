مصرع 91 شخصاً وفقدان العشرات بفيضانات في إندونيسيا وتيمور الشرقية

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إندونيسيا وتيمور الشرقية أمس إلى 91 قتيلاُ وعشرات المفقودين إضافة إلى تشريد الالاف.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في اندونيسيا راديتيا جاتي قوله اليوم: إن 70 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم فيما لا يزال 70 آخرون في عداد المفقودين كما لقي 21 شخصاً مصرعهم في تيمور الشرقية بعد أن أدى الاعصار إلى فيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية وسط هطل أمطار غزيرة منذ مطلع الأسبوع، وكما تم إجلاء أكثر من 400 شخص وتأثر آلاف بالطقس السيئ.

وكانت حصيلة سابقة سجلت مصرع 71 شخصا وعشرات المفقودين إضافة إلى تشريد الآلاف.

وألحقت الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة الخراب في جزيرة فلوريس وصولاً إلى تيمور الشرقية شرق الأرخبيل الإندونيسي وأدت هذه الامطار وانزلاقات التربة التي تلتها إلى فيضان سدود لتغمر المياه مئات المنازل كما طمرت الوحول عشرات المنازل الأخرى فيما دمرت جسور وطرق في أقصى شرق الجزيرة ويتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السائدة طوال الأسبوع في المنطقة.