نجاح وتميز لافتان لفريق الخابور بطل دوري كرة قدم السيدات

هيفاء الإبراهيم

نجاح وتميز لاعبات فريق الخابور في دوري كرة قدم السيدات كانا لافتين وعلامة فارقة للاجتهاد والطموح، وإن وصولهن إلى مرتبة الصدارة فيه والحصول على لقب بطولة الدوري لهذا الموسم هما إنجاز رياضي مهم لهذا الفريق، هذا ما أكده لـ«تشرين» مدرب فريق الخابور دليل أحمد حيث قال: هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جميع الجهود ولاسيما اللاعبات اللاتي أثبتن جدارتهن وحضورهن بالفوز في جميع المباريات من دون أي خسارة ليحقق فريق الخابور /38 / نقطة ويستحق اللقب بجدارة رغم أن الإمكانات كانت محدودة وظروف التحضير والتدريب ضاغطة ولكن المعنويات العالية وفورة الحماسة الموجودة لديهن كانت كبيرة، كما أن حبهن لهذه الرياضة وإيمانهن بالنجاح وتقديم الأفضل كان هاجساً حاضراً دائماً في حياتهن الرياضية، ما انعكس اندفاعاً ومرونة وسيطرة على الملعب أثناء اللقاءات كلها، مع العلم أن هناك فرقاً أنثوية أخرى كانت على مستوى فني جيد ما أعطى اللقاءات حماسة وإثارة.

وأضاف المدرب دليل: إن مشوارنا بالدوري لم يكن سهلاً ولاسيما في المباراة النهائية مع فريق محافظة حمص لأن المنافسة على اللقب استمرت حتى اللحظات الأخيرة من المباراة ليحمل فريقنا لقب بطولة الدوري بعدما سجلنا هدفي الفوز من خلال اللاعبة آية محمد التي حملت لقب هداف الدوري السوري برصيد /18/ هدفاً، وبهذا الفوز استحق فريقنا لقب الدوري العام لكرة قدم السيدات لهذا الموسم.