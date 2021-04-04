وزير الداخلية اللبناني: خلايا إرهابية تحضر لأعمال إجرامية في لبنان

حذر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي من تحضير خلايا إرهابية للقيام بأعمال إجرامية في لبنان لزعزعة الأمن فيه.

وقال فهمي خلال حديث تلفزيوني اليوم إن بعض الخلايا المرتبطة بالإرهاب تحضر لعمل مخل بالأمن اللبناني وهذه الخلايا حاولت سابقاً الدخول إلى الشمال اللبناني مشدداً على أن القوى الأمنية والجيش اللبناني هم الأساس في عملية بناء الدولة.

وأضاف فهمي إن مجموعات استغلت الاحتجاجات لدخول السراي في طرابلس ونهبها وما حصل أمر مخطط له مشيرا إلى أن الوقت غير مناسب لكشف نتائج التحقيقات في الحادث.