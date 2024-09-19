في الجلسة الحوارية الثانية.. كريشاتي: البدء بتنفيذ نفق المجتهد نهاية العام الحالي ومدة التنفيذ عام ونصف العام

تشرين – بشرى سمير:

نظمت محافظة دمشق اليوم بمشاركة الأهالي في أحياء الميدان والقنوات وكفرسوسة والشاغور في قاعة الموصلي بالميدان الجلسة الحوارية التشاركية الثانية التي تقيمها تحت عنوان: «لأجل دمشق نتحاور»، بهدف التعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع نفق المجتهد وباب مصلى، واستكمالاً لما تم طرحه في الجلسة السابقة.

وفي بداية الجلسة تم عرض “برومو” لمشروع نفق المجتهد لإيضاح طريقة العمل وامتداد النفق.

وجدد محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي وعده بتنفيذ المشروع نهاية العام الحالي وخلال عام ونصف. ولفت إلى استبدال كل الشبكات بأخرى حديثة، ولا يوجد ترقيع أو صيانة لما هو موجود، مشيراً إلى ما تم تنفيذه في نفق المواساة من زراعة أشجار وصلت إلى 2450 شجرة، إضافة إلى 35 ألف وردة.

وأشار كريشاتي إلى أن مشروع عقدة المجتهد وباب مصلى من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي ستسهم في حل أزمة المرور.

تعزيل الأنفاق

ونوه كريشاتي بأنه سيتم تعزيل كل الأنفاق منعاً لحدوث الفيضانات في موسم الأمطار، واستمع خلال الجلسة إلى مطالب أهالي حي الميدان بضرورة إزالة البسطات والتعديات على الأرصفة.

وأكد أنه ستتم يوم الأحد القادم إزالة كل التعديات على الأرصفة، لأن الرصيف حق المواطن وليس التاجر مع السماح لمارٍ واحد فقط لمن يقدم طلباً للمحافظة.

وحول التنظيم في حي الميدان، أوضح أن هناك خطة للتنظيم العمراني فيه، وذلك بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف التي تعمل على تحديد الشريحة الأثرية ونعمل على تأهيل المنازل العمرانية الأثرية، ودمشق القديمة حافظت على 90% من تراثها العريق.

منع التلاعب

ونوه بأنه سيتم تشغيل كل المضخات في كازية نهر عيشة، والعمل على مراقبة عمليات تعبئة البنزين منعاً للتلاعب.

عقدة المجتهد

مدير الدراسات في محافظة دمشق معمر دكاك قدم عرضاً مفصلاً لدراسة النفق، وبيّن أن الهدف من المشروع تخفيف الازدحام المروري في منطقة المجتهد وباب مصلى، وتطوير محاور الحركة المرورية وتحديث البنية التحتية ضمن موقع المشروع في المنطقة الجنوبية. كما أوضح أن المشروع هو على امتداد طريق شرياني يربط غرب المدينة وشرقها موازياً للمتحلق الجنوبي، ومكملاً لأنفاق تقع على مجموعة من العقد الطرقية، تشمل: دوار كفرسوسة وعقدة تشرين وعقدة المواساة وتقاطع 7 نيسان وتقاطع الكارلتون وعقدة دوار المطار، ويبلغ طول النفق 2 كيلو متر.

كلف تقديرية

وكشف دكاك أن الكلفة التقديرية لاستبدال شبكات الصرف الصحي في موقع المشروع تقدر بـ12 مليار ليرة. علماً أنها لم تستبدل منذ عام 1959 ما عدا خطوط الصرف الصحي عند جامع معاذ التي تم تنفيذها عام 1993 ويبلغ طول ما سيتم تنفيذه 3200 متر طولي.

وبالنسبة لخطوط الكهرباء، فتبلغ كلف نقل وتحديث خطوط شبكة الكهرباء قيمة تقديرية 17 مليار ليرة، وهي الخطوط الموجودة حالياً، منفذة قبل 30 عاماً ويبلغ طول ما سيتم استبداله 31,139 متراً طولياً.

ولفت دكاك إلى أن ما سيتم تنفيذه من نقل وتحويل خطوط مياه الشرب وتحديثها ضمن منطقة دراسة المشروع تقدر بقيمة 30 ملياراً، علماً أن أغلب الخطوط قديمة ومنفذة قبل عام 1983 وآخر توسعة كانت لبعض الخطوط الصغيرة عام 2000- 2009 ويبلغ طول الخطوط التي سيتم استبدالها 6150 متراً طولياُ، وبالنسبة إلى خطوط الاتصالات، فتبلغ كلفة نقلها 36 مليار ليرة. وسيتم تزويد المنطقة بكوابل حديثة بطول 52,600 متراً على جانبي النفق.

وبالنسبة إلى خطوط الإنارة وأغلبها من مادة الرصاص ولايمكن نقلها، لذلك سيتم استبدالها بخطوط حديثة بطول 52,120 متراً.

وخلال تصويت المشاركين على العرض وما سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني، وصلت نتائج التصويت إلى أعلى درجات الرضا والاستحسان.