وضع بئر صدد 7 الغازية بالإنتاج بعد انتهاء عمليات إصلاحه

في إطار خطة وزارة النفط والثروة المعدنية لتطوير حقل صدد الغازي وإصلاح الآبار ذات الإنتاجية المنخفضة تم اليوم وضع بئر صدد 7 بالإنتاج بعد الانتهاء من عملية إصلاحها بكوادر الشركة السورية للنفط ومعداتها وتجهيزاتها.

وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور فراس قدور نوه بالجهود الكبيرة التي بُذِلت في إعادة تأهيل البئر وصيانتها مؤكداً أن إعادة تأهيل البئر تأتي ضمن إطار الخطط الموضوعة لتطوير حقول النفط والغاز وزيادة معدلات الإنتاج.

كما تفقد الوزير قدور إحدى الآبار التي تجري لها عمليات الصيانة واطلع على الإجراءات الفنية المتخذة والبرنامج الزمني الموضوع لإنجاز عملية الإصلاح بالوقت المحدد والتقى بالعاملين في مواقع العمل وأشاد بإمكانياتهم وخبراتهم وقدرتهم على تجاوز التحديات التي تفرضها الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا نتيجة الاجراءات القسرية أحادية الجانب.