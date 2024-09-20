بدء المرحلة الثانية من إعادة تأهيل مبنى مديرية صحة ديرالزور في حي الحويقة

تشرين – مالك الجاسم:

بدأت المرحلة الثانية من مراحل إعادة تأهيل مبنى مديرية صحة ديرالزور القديم في حي الحويقة، بعد أن تم تدميره من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في وقت مضى.

وخلال حديثه لـ “تشرين” أكد مدير صحة ديرالزور الدكتور مأمون حيزة أن المديرية وضمن الخطة الموضوعة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية التي تعرضت للأضرار نتيجة الأحداث التي مرت بها المحافظة سابقاً، بدأت بتأهيل مبنى المديرية القديم في حي الحويقة عن طريق التعاقد مع شركة البناء والتعمير، وهذا العقد منذ عام ٢٠٢٠، حيث يتم العمل على تأهيل الطابقين الأرضي والأول، والبناء مؤلف من أربعة طوابق، كل طابق يضم ٣٣ غرفة، وهذه المرحلة تتركز على تأهيل الأرضي والطابق الأول، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن إلى ٧٠ بالمئة، ومع بداية العام الجديد سيتم وضعه بالخدمة، وتبلغ المساحة الطابقية ٢٢٠٠ متر مربع، وتتضمن أعمال التأهيل أعمالاً معمارية ومدنية وكهربائية وصرفاً صحياً.

وأضاف حيزة: كان القطاع الصحي في المحافظة من أكثر القطاعات تضرراً وخرج كثير من المنشآت الصحية عن الخدمة نتيجة الأحداث التي مرت بها المحافظة في المدينة والريف، ولكن اليوم هناك خطة وضعت لتأهيل هذه المنشآت من مراكز صحية ومشافٍ في المدينة والريف، وخاصة الميادين والبوكمال.