آخر الأخبارمحليات

مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية

تشرين:

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية وتضمنت:
– العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لتنفيذ الأعمال المتبقية في مدرسة قدسيا الأولى، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5 مليارات ليرة سورية.
– العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لتنفيذ الأعمال المتبقية من بناء 13 غرفة صفية للثانوية التجارية و3 غرف للمعهد التقني المصرفي بديرعطية، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار ليرة.
– العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية في دير الزور ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل محطة تجميع ونقل النفايات في مدينة دير الزور، بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار ليرة.
– العقد المبرم لصالح مستشفى المواساة الجامعي بدمشق بقيمة إجمالية نحو 973 مليون ليرة سورية لتقديم المواد اللازمة لتشغيل جهازي التحليل الكيميائي الآلي 450 SAT في مخبر الإسعاف بالمشفى، نظراً لأهمية تأمين المواد اللازمة لتشغيل الجهازين لتلبية حاجة المرضى من التحاليل الكيميائية وتخفيف الأعباء المالية عنهم، ولتقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل.
– العقد المبرم بين مجلس مدينة دير الزور ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع مجمع تجاري خلف الجاز (مرحلة ثانية) بقيمة إجمالية قدرها مليار و566 مليون ليرة سورية.
– العقد المبرم لصالح مديرية صحة طرطوس، بقيمة إجمالية قدرها 595 مليون ليرة سورية، لتأمين شرائط تحليل سكر الدم لزوم المديرية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

الجيش يسقط عدة مسيرات للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب

آخر الأخبار

وضع بئر صدد 7 الغازية بالإنتاج بعد انتهاء عمليات إصلاحه

آخر الأخبار

بالتشاركية مع القطاعين العام والخاص.. أعضاء مجلس الشعب يطالبون بإطلاق ملتقى شامل بهدف…

آخر الأخبار

ما بعد إرهاب الكيان .. البادئ أظلم

آخر الأخبار
الجيش يسقط عدة مسيرات للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب وضع بئر صدد 7 الغازية بالإنتاج بعد انتهاء عمليات إصلاحه مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية بالتشاركية مع القطاعين العام والخاص.. أعضاء مجلس الشعب يطالبون بإطلاق ملتقى شامل بهدف وضع رؤى لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي ما بعد إرهاب الكيان .. البادئ أظلم وضع 9,2 ميغا بالإنتاج.... الزامل من حسياء الصناعية: ربط 140 ميغا على مستوى سورية و1700 ميغا لمشاريع المنازل اللجنة العليا للتحول الرقمي تستعرض الإجراءات اللازمة لاستكمال إنجاز التحول الرقمي وفق البرامج التقنية والزمنية المحددة إرهاب «البيجر» ومرحلة مقبلة خارج السيطرة.. بين المُعلن غير الموثوق والمخفي الأعظم ‏تضيع الحقائق والوقائع.. والترقب في أعلى مستوياته بدأت حروب التكنولوجيا.. ماذا يقول الذكاء الاصطناعي عن فرضية اختراق وتفجير «البيجر» في لبنان؟ في  موسم المؤونة .. الجوز يتربّع على "تلّة المستحضرات" والفستق  واللوز بدائل 