مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية

تشرين:

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية وتضمنت:

– العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لتنفيذ الأعمال المتبقية في مدرسة قدسيا الأولى، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5 مليارات ليرة سورية.

– العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لتنفيذ الأعمال المتبقية من بناء 13 غرفة صفية للثانوية التجارية و3 غرف للمعهد التقني المصرفي بديرعطية، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار ليرة.

– العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية في دير الزور ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل محطة تجميع ونقل النفايات في مدينة دير الزور، بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار ليرة.

– العقد المبرم لصالح مستشفى المواساة الجامعي بدمشق بقيمة إجمالية نحو 973 مليون ليرة سورية لتقديم المواد اللازمة لتشغيل جهازي التحليل الكيميائي الآلي 450 SAT في مخبر الإسعاف بالمشفى، نظراً لأهمية تأمين المواد اللازمة لتشغيل الجهازين لتلبية حاجة المرضى من التحاليل الكيميائية وتخفيف الأعباء المالية عنهم، ولتقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل.

– العقد المبرم بين مجلس مدينة دير الزور ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع مجمع تجاري خلف الجاز (مرحلة ثانية) بقيمة إجمالية قدرها مليار و566 مليون ليرة سورية.

– العقد المبرم لصالح مديرية صحة طرطوس، بقيمة إجمالية قدرها 595 مليون ليرة سورية، لتأمين شرائط تحليل سكر الدم لزوم المديرية.