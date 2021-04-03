السلطات الأردنية تعتقل الشريف حسن بن زيد وعدد من المسؤولين السابقين لأسباب أمنية

اعتقلت السلطات الأردنية اليوم الشريف حسن بن زيد وعدداً من المسؤولين الأردنيين السابقين لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر أمني قوله إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم ابراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية مكتفياً بالإشارة إلى أن التحقيق ما زال جارياً دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

وشغل حسن بن زيد منصب مبعوث الملك الأردني السابق إلى السعودية فيما شغل عوض الله مناصب عديدة منها رئيس الديوان الملكي في الفترة بين عامي 2007 و2008 ومدير مكتب الملك عام 2006 ووزير التخطيط ووزير المالية كما عمل مديراً للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي.

وفي وقت لاحق نقلت الوكالة عن مصدر أردني مطلع قوله إن الأمير حمزة بن الحسين أخا الملك عبد الله بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تداولت بعض وسائل الإعلام.

ولم يصدر خبر نفي أو تأكيد بخصوص مصير الأميرين الحسن بن طلال عم الملك عبد الله والأخ الثاني للملك علي بن الحسين.

«سانا»