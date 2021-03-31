محليات

الأحد القادم عطلة بمناسبة عيد الفصح المجيد وفق التقويم الغربي

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الأحد الموافق لـ 4 نيسان بمناسبة عيد الفصح المجيد وفق التقويم الغربي.

وجاء في البلاغ الذي تلقت سانا نسخة منه تعطل الجهات العامة يوم الأحد الموافق لـ 4-4-2021 بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي وتراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

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