بمشاركة عربية… معرض الصحة السنية الخميس القادم

بمشاركة وفود من عدة دول عربية وعشرات الشركات السورية والأطباء والمخبريين والاختصاصيين تنطلق يوم الخميس القادم فعاليات معرض الصحة السنية على أرض مدينة المعارض الدولية بدمشق والذي تنظمه شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات ويستمر 4 أيام.

المدير العام للشركة المنظمة للمعرض أنس ظبيان أوضح في تصريح لـ «سانا» أن المعرض تشارك فيه 43 شركة سورية منها وكيلة لشركات أجنبية متخصصة بالتجهيزات والمخابر السنية تقدم أحدث التجهيزات والمواد والطرق المستخدمة في هذا المجال.

وكشف ظبيان عن دعوة وفود طبية عربية من أطباء ومخبريين من لبنان والعراق واليمن والأردن للمشاركة في فعاليات المعرض الذي يقام بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان بدمشق واللجنة النقابية لمخابر الأسنان ويترافق مع المعرض برنامج علمي وأكاديمي شامل في مختلف مجالات طب الفم والأسنان والمعالجات السنية وغيرها.