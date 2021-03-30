تكريم الطلبة السوريين المتفوقين في الجامعات الإيرانية

أقامت السفارة السورية في إيران وفرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية فيها اليوم احتفالاً «بيوم الطالب العربي السوري» وذلك في مقر السفارة بطهران.

وشدد سفير سورية لدى إيران الدكتور شفيق ديوب في كلمة له بالمناسبة على أهمية الدور الملقى على عاتق الطلبة في هذه المرحلة بصفتهم بناة المستقبل وحملة سلاح العلم في الوقوف إلى جانب وطنهم لاستكمال تحرير كل ذرة من تراب سورية والعمل على رفع الإجراءات القسرية غير القانونية المفروضة عليها ووضع خبراتهم وعلمهم في خدمة الوطن بهدف إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وأكد ديوب أن سورية استطاعت بفضل حكمة قيادتها وتضحيات جيشها وصمود شعبها وبدعم الأصدقاء والأشقاء وفي مقدمتهم إيران وروسيا احباط المؤامرة التي استهدفتها.

من جانبه أشار رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في طهران الدكتور حسام سلامة الى أهمية يوم الطالب العربي السوري ودور الفروع الخارجية في دعم الطلبة المتفوقين والرسالة التي يحملها الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

وأكد عدد من الطلبة المتفوقين في تصريحات لمراسل «سانا» أن سورية هي الوطن الأم والمعطاء دوماً لافتين إلى أن كل طالب هو سفير لبلده من أجل نقل حضارته وثقافته إلى بلد الاغتراب وعليه أن يعكس الصورة الحضارية فيه.

وقدم الطلبة الشكر للحكومة الإيرانية والجامعات الإيرانية التي درسوا فيها ونالوا من خلالها أعلى درجات العلم والمعرفة.