العدوان السعودي يرتكب 178 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 178 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن غرفة عمليات رصد الخروقات وضباط الارتباط اليمنية قوله إنه من بين الخروق 5 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والتحيتا والفازة والجبلية والجاح و22 خرقاً بقصف مدفعي و138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.

«سانا»