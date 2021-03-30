غالبية الأتراك يعارضون انفراد أردوغان بالقرارات المصيرية

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأتراك يؤيدون أن يتولى البرلمان إصدار القرارات المصيرية التي تمس صحة واقتصاد وأمن المواطنين.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «اكسوي» للدراسات واستطلاعات الرأي التركية رغبة 76 بالمئة من الأتراك أن يتولى البرلمان إصدار القرارات المصيرية وإن 7ر53 بالمئة من أنصار حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه رئيس النظام التركي رجب أردوغان و 5ر89 بالمئة من أنصار حزب «الحركة القومية» التركي عبروا عن رغبتهم في صدور القرارات عن البرلمان.

وتضمن الاستطلاع توزيع المشاركين وفقاً للأحزاب الممثلة في البرلمان حيث تبين أن 5ر93 بالمئة من أنصار حزب «الخير» و2ر93 بالمئة من أنصار حزب «الشعوب الديمقراطي» و 2ر90 بالمئة من أنصار حزب «الشعب الجمهوري» و5ر89 بالمئة من أنصار حزب «الحركة القومية» و7ر53 بالمئة من أنصار حزب «العدالة والتنمية» يدعمون صدور القرارات عن البرلمان.

ومنذ أن أعلن أردوغان نفسه سلطاناً عام 2018 وأمسك جميع السلطات بيده أصبح دور البرلمان هامشياً وبعد قرابة العامين ونصف العام من سيطرة أردوغان على كل مقاليد الحكم تحولت الأمور إلى مجموعة من الكوارث على الصعيدين السياسي والاقتصادي على حد سواء ولم تجن تركيا سوى الويلات.

«سانا»