إغلاق أربع شعب صفية في طرطوس بعد رصد إصابات بكورونا

أغلقت مديرية التربية في محافظة طرطوس اليوم أربع شعب صفية في مدرستي مجدلون البحر، الحلقة الأولى والجديدة، التابعة لناحية السودا في قطاع منطقة طرطوس حلقة أولى لمدة أربعة أيام وذلك بعد رصد إصابة معلمات الشعب المذكورة بفيروس كورونا.

وأشار مدير تربية طرطوس علي شحود في تصريح لـ «سانا» إلى وجود تسع مسحات إيجابية للعاملين بالقطاع التربوي بالمحافظة وهم يتلقون العلاج المناسب لافتاً إلى أن المديرية تقوم بإجراء رصد يومي للواقع الصحي وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات وفق البروتوكول الصحي وقد رأينا ضرورة إصدار قرار الاغلاق مبيناً أن المديرية عندما تجد الحاجة أكبر إلى المزيد من الإغلاقات ستتخذ القرار المناسب بكل تأكيد.

وأضاف شحود أن كل المعلمين والعاملين في القطاع التربوي بالمحافظة الذين يراجعون الصحة المدرسية يتم اعطاؤهم إجازة صحية تتراوح بين 5 أيام للحالات المشتبهة مبدئياً و14 يوماً على الأقل للحالة المثبتة.

مدير التربية دعا العاملين في قطاع التربية إلى الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحد من انتشاره والتخفيف من أثاره على المدارس والعملية التعليمية.