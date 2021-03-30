البدأ بدفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين عام 2021

بدأت المؤسسة السورية للبريد تقديم خدمة دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1-2-2021 وذلك عبر مراكزها المعتمدة في المحافظات مع تسهيل إجراءات الاستلام واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

والمسرحون الذين يحق لهم استلام تعويضاتهم ابتداء من اليوم هم المشمولون بالأمرين الإداريين الصادرين في الـ 18 من تشرين الثاني الماضي عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-2-2021.

المدير العام للمؤسسة المهندس حيان مقصود أشار في تصريح لـ «سانا» إلى أن المؤسسة تعمل على تسهيل حصول المسرحين على مستحقاتهم حيث تم تلافي الإشكالات المتعلقة بآلية العمل بزيادة عدد المراكز البريدية الموزعة على المحافظات وربطها شبكياً ليتمكن المسرح من قبض تعويضاته في أي مكان يتواجد به إضافة إلى تخفيف الوقت والجهد الذي تحقق جراء التنسيق مع الإدارة المالية بوزارة الدفاع لإعداد قوائم المسرحين.

وبلغ عدد المراكز البريدية التي يمكن الاستلام منها حتى اليوم 80 مركزاً 17 منها في محافظة دمشق و12 في ريف دمشق وفق مقصود، لافتاً إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في المراكز من خلال التعقيم في مداخل الصالات وتحقيق التباعد المكاني.

وكانت المؤسسة السورية للبريد قدمت العام الماضي خدمة دفع التعويضات والمستحقات المالية للعسكريين الذين تم إنهاء الاحتفاظ بهم.