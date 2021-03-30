تعديل أجور “التكاسي” ضمن دمشق

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق في جلسته اليوم على تعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة العمومي (التكاسي) ضمن المحافظة.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة مازن الدباس في تصريح لمندوب سانا أن قرار تحديد أجرة النقل بسيارات الأجرة ضمن دمشق حدد تسعيرة الكيلومتر الواحد بـ 230 ليرة والساعة الزمنية للانتظار بـ 4000 ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى بـ 150 ليرة وكل قفزة عداد بـ 50 ليرة.

وأوضح الدباس أن المبلغ الواجب على الراكب دفعه حاليا هو ضعف التأشيرة الظاهرة على شاشة العداد لحين تعديل العدادات من قبل فرع دمشق في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات “السورية ‏للشبكات”.

ولفت الدباس إلى تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بطباعة اللصاقات وتوزيعها على سيارات الأجرة مقابل مبلغ 500 ليرة للصاقة الواحدة مشيرا إلى أن قرار التعديل جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين والأخذ بالحسبان ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين.