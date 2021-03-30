بعد تعرضهما لقصف الإرهابيين.. إغلاق ممري ترنبة ـ سراقب وأبو الزندين في ريفي إدلب وحلب

أغلق اليوم ممر ترنبة-سراقب بريف إدلب وممر قرية أبو الزندين بريف حلب الشمالي الشرقي وذلك بسبب قصفهما من قبل المجموعات الإرهابية التي منعت خروج الأهالي من مناطق سيطرتها إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وذكر مراسلو سانا أن “مجموعات إرهابية قصفت اليوم ممري ترنبة-سراقب في منطقة سراقب بريف إدلب وممر قرية أبو الزندين في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي واستهدفت بالأسلحة الرشاشة الطرقات المؤدية إليهما والسيارات التي تسير باتجاههما وذلك لدب الذعر في نفوس الأهالي ومنعهم من الخروج إلى قراهم ومناطقهم المحررة من الإرهاب”.

وافتتحت محافظتا إدلب وحلب بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري والهلال الأحمر العربي السوري في الـ 25 من الشهر الجاري ممري ترنبة-سراقب وأبو الزندين لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب وتم تجهيزهما بطواقم طبية مع عيادة متنقلة وسيارة إسعاف لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة فيما جهز الهلال الأحمر العربي السوري فرقاً إضافية لتقديم المساعدة.