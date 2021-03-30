ألمانيا تسجل 9 حالات وفاة بعد التطعيم بـ “استرازينيكا”

أعلنت ألمانيا، اليوم، تسجيل تسع حالات وفاة بعد تلقيهم لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح معهد بول إيرليش الطبي الذي يقدم المشورة للحكومة وفق ما نقلت رويترز: تم تسجيل حتى الآن 31 إصابة بجلطات دموية في أوردة المخ وهي حالة تعرف باسم تجلط الوريد الجيبي وحدوث نقص في الصفائح الدموية لدى 19 منهم ما تسبب بوفاة تسعة مصابين.

وسجلت ألمانيا في وقت سابق اليوم 9549 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مليونين و791822 فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 76093 بزيادة يومية بواقع 180 وفاة جديدة.

“سانا”