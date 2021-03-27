وفد طبي سوري يبحث في موسكو تبادل الخبرات مع الأطباء الروس

بحث وفد طبي سوري خلال لقاء اليوم مع نائب عمدة موسكو الكسندر غوبرينكو ومدير وكالة التعاون الدولي يفغيني بريماكوف في مقر حكومة العاصمة الروسية اليوم الواقع الطبي في سورية بعد الحرب الإرهابية عليها وخاصة الصعوبات التي تواجهها الجراحة العظمية وعمليات تركيب المفاصل الاصطناعية.

وأكد السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد خلال اللقاء أهمية التعاون السوري الروسي في جميع المجالات وخاصة الطبية بدءاً من تبادل الخبرات بين الأطباء السوريين والروس في مجال العمليات المعقدة وانتهاء بتقديم روسيا للقاح سبوتنيك v المضاد لفيروس كورونا.

ونوه السفير حداد بالفريق الطبي السوري الذي أشرف على تركيب مفاصل اصطناعية في المشافي الروسية.

بدوره أكد نائب محافظ مدينة دمشق بشار الحفار أن إعداد مركز للعمليات الجراحية لمفاصل العظام كان اللبنة الأولى في بلورة نتائج (المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين) الذي عقد في دمشق داعياً إلى تشكيل الخطوات الأولية نحو تحقيق توءمة بين موسكو ودمشق تحقق المنفعة المشتركة لهما.

من جانبه شرح مدير مستشفى تشرين العسكري الدكتور مفيد درويش واقع القطاع الصحي في سورية والضرر الذي لحق به خلال الحرب الإرهابية التي استهدفت البنى التحتية والكوادر الطبية، مشدداً على أهمية زيادة التعاون الطبي السوري الروسي وخاصة فيما يتعلق بالجراحة العظمية وتركيب المفاصل الاصطناعية.

من ناحيته أكد نائب عمدة موسكو أنه يتم التحضير لمساعدات إنسانية للمدارس في دمشق، مشدداً على ضرورة تطوير التعاون بين الأطباء الروس والسوريين وداعياً لإقامة تعاون بين موسكو ودمشق على المستوى الثقافي للحفاظ على التراث.

من جهته أكد بريماكوف استعداد موسكو لتوفير كل أشكال الدعم لدمشق في جميع المجالات فيما طالبت يلينا يفريموفا نائب مدير الدائرة الطبية في حكومة موسكو بتقديم كل المقترحات المطلوبة والاستشارات التي يحتاجها الأطباء السوريون للعمل على تنفيذها.

حضر اللقاء رئيس الدائرة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والدولية في حكومة موسكو سيرغي تشيرومين ونائباه إيغور تكاتش وإيليا كوزمين إضافة إلى نائب مدير دائرة الآثار والثقافة في حكومة موسكو ليونيد كوندراشوف وميخائيل بورغوز رئيس مجموعة التعاون مع الهيئات والمنظمات الحكومية لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية وألكسندر باندار مدير عام شركة (تريك إي كومبوزيت) المتخصصة بجراحة العظام وتركيب المفاصل الاصطناعية.

يشار إلى أن الوفد الطبي السوري أشرف على عملية جراحية لاستبدال الأطراف الاصطناعية في أحد مستشفيات موسكو.

“سانا”