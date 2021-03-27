مواهب جديدة في بطولة الجمهورية لجمباز الصغيرات

هيفاء الإبراهيم

تميز ونجاح لافتان في بطولة الجمباز للصغيرات التي جرت منافساتها في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق شكلت فرصة جديدة ومهمة لجميع اللاعبات المشاركات اللواتي مثلن تسع محافظات ، وشهدت منافسات وعروضاً جميلة ، وحول هذه البطولة تحدثت لـ”تشرين” أمين سر اتحاد الجمباز نسرين طراد حيث قالت :

البطولة كانت ناجحة على جميع الصعد ولأول مرة منذ /15/ سنة تعود المشاركة الواسعة للاعبات حيث شملت تسع محافظات في منافسات هذه البطولة للصغيرات والناشئات قدمن فيها مستوى فنياً جيداً وتنافساً قوياً وعروضاً جميلة ، كما برز وظهر فيها عدد من الخامات والمواهب الواعدة من ذوي الأعمار الصغيرة التي ستشكل لاحقاً جيلاً قوياً ومؤهلاً لتطوير هذه الرياضة وتقدمها ، وبينت طراد ان هذه الفعالية الجمبازية تمثل أيضاً استعداداً جيداً للبطولات المحلية والخارجية التي ستقام لاحقاً حسب خطة الاتحاد الذي يعتبر بطولة الصغيرات من البطولات والنشاطات الدائمة والمهمة التي يحرص دائماً على إقامتها وباستمرار لما لها من أهمية في عملية توسيع وتشجيع قاعدة لعبة الجمباز وتطويرها في جميع المحافظات والأندية وما ينتج عن ذلك من ضم المزيد من المواهب الواعدة للفئات الأكبر ليتم إعدادهم لاحقاً بالشكل المطلوب والمشاركة في الاستحقاقات القادمة ما يخدم عملية رفد المنتخبات والفرق بالخامات الجديدة وبشكل دائم.

وقد تصدرت بطولة الجمهورية لفئة فرق الصغيرات : حماة ـ حمص ـ حلب ـ السويداء ـ اللاذقية ـ دمشق ـ طرطوس ـ درعا ـ القنيطرة ، وأما بطولة الجمهورية لفرق الناشئات فقد تصدرتها أيضاً: حماة ـ السويداء ـ اللاذقية ـ طرطوس ـ حلب ـ القنيطرة ، وجاء ترتيب بطولة فردي الصغيرات : حماة ـ حماة ـ حمص ، وترتيب بطولة فردي الناشئات : حماة ـ حماة ـ السويداء .