هيئة الاستثمار السورية تطلق الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2021

أطلقت هيئة الاستثمار السورية اليوم الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2021 والتي تدمج ما بين سلة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية المهمة.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن الخارطة تساعد المستثمر المحلي والأجنبي على اتخاذ القرار بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة وعلى تكوين رؤية عن مناخ الاستثمار في سورية والنشاطات الاستثمارية الواعدة التي يجب استهدافها.

وتتضمن الخارطة بيانات ومعلومات عامة عن سورية ومواردها الطبيعية والبشرية ومزايا الاستثمار فيها وعدد من مؤشراتها الاقتصادية بالمحافظات ومقومات الاستثمار والبرامج التنموية فيها والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ في كل منها بما يساعد المستثمر على التخطيط للمستقبل واختيار النشاط الاستثماري المناسب له إضافة إلى الحوافز القطاعية المتنوعة والغنية التي قدمتها الجهات العامة على اختلاف مستوياتها مؤخراً لتحفيز ودعم الاستثمار ولا سيما برامج إحلال المستوردات.