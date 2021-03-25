توقعات بعرقلة الإمدادات بسبب تعطل الملاحة في قناة السويس

توقع وزير النقل السنغافوري أونغ يي كونغ أن تتعرقل الإمدادات إلى المنطقة بسبب تعطل الملاحة في قناة السويس المصرية التي تربط البحرين الأحمر والأبيض المتوسط إثر جنوح سفينة نقل تايوانية عملاقة متجهة إلى نوتردام ما أعاق مرور بقية السفن.

ونقلت رويترز عن الوزير قوله على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “إنه في حال حدوث ذلك فإن بعض عمليات السحب من المخزونات سيصبح أمراً ضرورياً” مضيفاً إن (بي إس إيه) المشغلة للموانئ في سنغافورة يمكن أن تشهد ارتباكاً في الجداول عندما تغير شركات الشحن مسارات الرحلات وأنه سيتعين عليها التخطيط مسبقاً وضمان استمرار مضي العمليات بسلاسة”.

وتمنع سفينة الحاويات العملاقة (إيفر جيفن) الجانحة حركة الملاحة في الاتجاهين عبر قناة السويس وهي واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم بشحنات النفط والحبوب وغيرها من أشكال التجارة التي تربط بين آسيا وأوروبا حيث يمر نحو 30 بالمئة من حركة سفن شحن الحاويات العالمية يومياً عبر قناة السويس التي تمتد 193 كيلومتراً.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت تعليق حركة الملاحة مؤقتاً وذلك لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات الجانحة في الممر الملاحي والتي تبلغ حمولتها 200 ألف طن وكانت في طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت منذ يومين بعدما واجهت انقطاعاً في الكهرباء.