إيران: وقف العدوان والحصار يمهدان لإنهاء الكارثة في اليمن

جددت إيران دعوتها لإيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن، مؤكدة أن وقف العدوان ورفع الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة النظام السعودي سيمهدان لوقف الكارثة التي يعيشها اليمنيون ولإجراء الحوار بين مختلف الأطراف اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم: إن «طهران تدعم أي خطة للسلام تقوم على إنهاء العدوان والاحتلال ووقف اطلاق النار ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن»، لافتة إلى أنه ومنذ اندلاع هذه الحرب اكدت طهران على عدم وجود حل عسكري للأزمة اليمنية.

وأضاف البيان: إننا «ندعم توكيل أمر اليمن لليمنيين من دون أي تدخل أجنبي لتحديد مستقبل بلادهم»، مشيراً إلى استمرار بعض الدول في تقديم الدعم للنظام السعودي في عدوانه ما يعني أنها مشاركة في جرائمه ضد الشعب اليمني.

«سانا»