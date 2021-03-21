الصحة: 171 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 96 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 96 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 17411 شفيت منها 11599 وتوفيت 1163 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 21 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

87 في دمشق

29 في طرطوس

19 في اللاذقية

15 في حلب

12 في ريف دمشق

9 في درعا

الشفاء:

16 في دمشق

16 في حلب

14 في اللاذقية

11 في حمص

11 في ريف دمشق

10 في طرطوس

6 في السويداء

6 في درعا

5 في حماة

1 في القنيطرة

الوفاة:

4 في دمشق

3 في دير الزور

1 في حلب

1 في السويداء

1 في اللاذقية