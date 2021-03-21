الشرطة الفرنسية تفرق آلاف المتظاهرين في مرسيليا احتجاجاً على قيود كورونا

فرقت الشرطة الفرنسية اليوم بالقوة آلاف المتظاهرين قرب ميناء مرسيليا جنوب فرنسا الذين خرجوا خلال الكرنفال السنوي «لا بلان» احتجاجاً على الإجراءات الاحترازية والقيود التي تفرضها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن نحو 6500 شخص تنكروا بأزياء متنوعة ومعظمهم من الشباب ودون كمامات في مرسيليا متحدين القيود الصحية المفروضة لمكافحة وباء كورونا خلال الاحتفال بكرنفال غير مصرح به اعتبروه «متنفساً» لهم في حين عدته الشرطة «غير مسؤول على الإطلاق لأنه لا يحترم التدابير الصحية» وهددت بتغريم المخالفين.

وقال أحد المشاركين في المظاهرة : لقد سئم الشباب من الحجر ولا يوجد مسنون ضعفاء هنا .. فقط شباب، في حين اعتبره متظاهر آخر حدثاً كبيراً ومتنفساً للجميع.

وأكد المتظاهرون أن الشرطة تدخلت قرب ميناء مرسيليا لتفريق المتظاهرين.

«سانا»