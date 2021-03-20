روسيا تدعو أوروبا إلى عدم تسييس التعامل مع «سبوتنيك في»

دعا صندوق الاستثمار المباشر الروسي الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع لقاح “سبوتينك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا بالاعتماد على الاعتبارات العلمية البحتة بعيداً عن التسييس.

وقال مدير الصندوق كيريل دميترييف لصحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية: إننا ننتظر وفداً من وكالة الأدوية الأوروبية في منتصف نيسان المقبل ونأمل بأن يكون القرار بشأن “سبوتنيك في” علمياً بحتاً وليس سياسياً، متوقعاً أن يتم تسجيل اللقاح الروسي في الاتحاد الأوروبي بعد شهر حزيران المقبل ما سيسمح بالبدء في بحث توريده إلى دول الاتحاد.

وتوقع دميترييف أن يوافق أعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام اللقاح بغض النظر عن قرار وكالة الأدوية الأوروبية بعد هنغاريا مؤكداً وجود خطط لإطلاق إنتاج هذا اللقاح في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.