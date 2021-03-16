القائم بالأعمال الإيرانية في لبنان ينوه بتضحيات عميد الأسرى سكاف

أكد القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان حسن خليلي أن عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف هو رمز من رموز المقاومة للعدو الصهيوني.

وقال خليلي خلال لقائه في مقر السفارة وفداً من عائلة سكاف إن الطريق الذي سلكه يحيى سكاف هو السبيل الوحيد لمواجهة أعداء الأمة الذين يعملون على تقسيمها وتفتيتها.

ونوه خليلي بالجهود الدؤوبة والمخلصة التي بذلت طوال الفترات الماضية والتي أدت إلى تحرير العديد من الأسرى الأبطال وعودتهم بعزة وكرامة إلى وطنهم وأهلهم.

من جهته حيا جمال سكاف شقيق الأسير المتضامنين مع قضية أخيه، مؤكداً أن كل العقوبات الظالمة التي تتعرض لها إيران هي نتيجة وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية وقوى المقاومة والممانعة في المنطقة في مواجهة العدو الصهيوني والاستكبار العالمي.

وشدد سكاف على أن الانتصارات آتية مهما بلغت الصعوبات لأن الشعوب العربية والإسلامية ستبقى سنداً لفلسطين وقضايا أمتنا المحقة والعادلة.

“سانا”